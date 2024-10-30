Çin'in Yeni Taykonot Ekibi Uzay İstasyonuna Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Yeni Taykonot Ekibi Uzay İstasyonuna Ulaştı

Çin'in Şıncou-19 mekiği ile uzay istasyonuna ulaşan taykonotlar, görev devir teslimi yapacak.

30.10.2024 09:46
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği yeni taykonot ekibi hedefe ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı yaşıyan Şıncou-19 uzay mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi.

Yeni ekip, Şıncou-18 mekiğiyle 25 Nisan'da istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu ile yörüngede buluştu.

İki grubun görev devir teslimini tamamlamasının ardından eski ekip 4 Kasım'da Dünya'ya dönecek.

Yeni taykonot grubunu taşıyan Şıncou-19 uzay mekiği, bu sabah Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

İlk kadın uçuş mühendisi

Seferin komutanlığını üstlenen 48 yaşındaki Cay, daha önce 2022'de "Şıncou-14" seferiyle uzay istasyonuna yolculuk etti.

Her ikisi de 1990 doğumlu diğer taykonotlar Song Lingdong ve Vang Haozı ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.

Song, daha önce Çin Hava Kuvvetlerinde pilot, Vang ise Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinde mühendis olarak görev yaptı.

Çin'in insanlı uzay seferlerinde yer alan ilk kadın uçuş mühendisi Vang, bu seferlere katılan üçüncü kadın taykonot oldu.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Taykonot Ekibi Uzay İstasyonuna Ulaştı - Son Dakika

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