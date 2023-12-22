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Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi termik enerjiyi geçti - Son Dakika
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Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi termik enerjiyi geçti

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi, ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturarak termik enerjiyi geride bıraktı. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu elektrik üretim kapasitesi 1,45 milyar kilovata ulaştı. Yenilenebilir enerji, ülkenin toplam enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini sağlarken, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi toplam enerji kullanımının yüzde 15'inden fazlasını oluşturuyor.

Çin\'in yenilenebilir enerji kapasitesi termik enerjiyi geçti
22.12.2023 - 16:19,
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Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında Çin Üç Boğazlar Şirketi tarafından işletilen Fujian açık deniz rüzgar çiftliğinde kurulu 16 megavatlık bir rüzgar türbini, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi ilk kez termik enerjiyi geçerek ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturdu.

Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle enerjisini içeren yenilenebilir enerjinin kurulu elektrik üretim kapasitesi bu yıl şimdiye kadar 1,45 milyar kilovata ulaştı.

Çin'in toplam elektrik üretim kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla yaklaşık 2,9 milyar kilovata çıktı.

İdareye göre, ülkenin rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin gelişimini hızlandırma çabaları devam ederken, bu ikisinin birleşik elektrik üretim kapasitesi bir milyar kilovatı aşarak ülkenin yeni kurulan eenerji üretim kapasitesinde önemli bir paya sahip oldu.

Verilere göre, yenilenebilir enerji şu anda ülkenin toplam enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini sağlarken, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi toplam enerji kullanımının yüzde 15'inden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi termik enerjiyi geçti - Son Dakika
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