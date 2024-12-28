Çin'in Yurtdışı Yatırımları 2024'te Artacak

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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımlarının 2024 yılında istikrarlı şekilde arttığı, şirketlerin yüzde 80'den fazlasının yurtdışındaki yatırımları sürdürdüğü ya da yatırımlarını büyüttüğü belirlendi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin cuma günü açıkladığı ankete göre firmaların yüzde 90'ından fazlası yurtdışı yatırım beklentileri konusunda iyimser.

Konsey sözcüsü Sun Xiao, düzenlediği basın toplantısında şirketlerin Kuşak ve Yol işbirliğine katılan ülke ve bölgelerdeki yatırım fırsatlarını tercih ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Sun, sektörel düzeyde ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısının imalat sektörüne öncelik verdiğini, şirketlerin yaklaşık yüzde 30'unun ise toptan ve perakende ticareti tercih ettiğini belirtti.

Sun, ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 70'inin pazar fırsatlarını keşfetmek için, yaklaşık yüzde 40'ının markalarının uluslararası tanınırlığını artırmak için ve yüzde 30'undan fazlasının da üretim ve işletme maliyetlerini azaltmak için yurtdışına yatırım yaptığını ifade etti.