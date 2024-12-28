Çin'in Yurtdışı Yatırımları 2024'te Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Yurtdışı Yatırımları 2024'te Artacak

Çinli şirketlerin %80'i yurtdışı yatırımlarını sürdürecek, %90'ı ise iyimser beklentiler taşıyor.

28.12.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımlarının 2024 yılında istikrarlı şekilde arttığı, şirketlerin yüzde 80'den fazlasının yurtdışındaki yatırımları sürdürdüğü ya da yatırımlarını büyüttüğü belirlendi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin cuma günü açıkladığı ankete göre firmaların yüzde 90'ından fazlası yurtdışı yatırım beklentileri konusunda iyimser.

Konsey sözcüsü Sun Xiao, düzenlediği basın toplantısında şirketlerin Kuşak ve Yol işbirliğine katılan ülke ve bölgelerdeki yatırım fırsatlarını tercih ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Sun, sektörel düzeyde ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısının imalat sektörüne öncelik verdiğini, şirketlerin yaklaşık yüzde 30'unun ise toptan ve perakende ticareti tercih ettiğini belirtti.

Sun, ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 70'inin pazar fırsatlarını keşfetmek için, yaklaşık yüzde 40'ının markalarının uluslararası tanınırlığını artırmak için ve yüzde 30'undan fazlasının da üretim ve işletme maliyetlerini azaltmak için yurtdışına yatırım yaptığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yurtdışı Yatırımları 2024'te Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 120 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
22:50 İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin’in katillerinin son sözleri İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
21:12 Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
08:42 Meteoroloji’den 9 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı
08:34 Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
08:20 Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı
08:12 İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda
07:39 Husilerden İsrail’de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı
06:46 Panama Kanalı’na göz diken Trump’a tokat gibi yanıt Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 09:09:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Yurtdışı Yatırımları 2024'te Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.