Çin, İran'daki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı Yaptı
Çin, İran'daki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı Yaptı

28.02.2026 13:58
Çin, ABD-İsrail saldırıları öncesi İran'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Çin, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarının başlamasının hemen öncesinde ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

Çin'in Tahran Büyükelçiliği, yayınladığı açıklamada, ülkedeki dış güvenlik risklerinin belirgin şekilde arttığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan güvenlik durumundaki değişiklikleri yakından izlemeleri ve teyakkuz halinde olmaları istendi.

Ülkedeki vatandaşların hükümet binaları ve askeri tesisler gibi yerlerin fotoğraflarını çekmekten kaçınmaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yasak bölgelere girmemeleri uyarısı yapıldı.

Büyükelçilik, dün yaptığı açıklamada, İran'daki Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

15:42
