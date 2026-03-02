Çin, İran'ın Egemenliğini Destekledi - Son Dakika
02.03.2026 19:15
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın egemenliğine destek verirken ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını desteklerken, ABD ve İsrail'in yasa dışı saldırganlığını kınadıklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çinli mevkidaşı Vang, telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, saldırılar sırasında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için Çin hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileklerini mevkidaşına iletti.

ABD-İsrail'in yasa dışı saldırılarını kınayan Vang, İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını desteklediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Çinli mevkidaşına ABD-İsrail ile savaştaki duruma ilişkin bilgi verdi.

İranlı Bakan, ABD-İsrail'e karşı yürütülen karşı saldırıların savunma amaçlı olduğunu ve İran'ın Körfez ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme iradesini yinelediğini ifade etti.

Erakçi, İran'ın bazı Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerine misillemelerinin, bu ülkelere yönelik bir İran saldırısı olarak değil, saldırganlığın kaynağına ve kökenine karşı meşru bir yanıt olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran vatandaşlarının öldürülmesi, hastanelere saldırılar ve Minab kentindeki bir ilkokulda 171 İranlı kız çocuğunun öldürüldüğü saldırıya işaret eden Erakçi, uluslararası toplumun bu eylemleri kesin şekilde kınama sorumluluğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
