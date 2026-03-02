Çin, İran'ın Savunmasını Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasını desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in, İran ile geleneksel dostluğuna değer verdiğini belirterek, "İran'ın meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını, egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasını destekliyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'e, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmak ve savaşın tüm Orta Doğu'ya yayılmasını önlemek için askeri operasyonlara derhal son verme çağrısı yaptıklarını aktaran Vang, İran'ın bu mevcut karmaşık durumda ulusal ve sosyal istikrarını koruyacağına inandıklarını vurguladı.

Vang, Tahran yönetiminden komşu ülkelerin meşru kaygılarına hassasiyet göstermesini ve ülkedeki Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliğini sağlamasını istedi.

"İran'ın tüm gücüyle kendini savunmaktan başka çaresi kalmadı"

İranlı Bakan Erakçi de ABD'nin 2'nci kez müzakereler devam ederken İran'a savaş açtığını, müzakerelerde olumlu ilerleme sağlanmışken uluslararası hukuku ve İran'ın kırmızı çizgilerini ihlal eden eylemlere giriştiğini belirterek, "İran'ın tüm gücüyle kendini savunmaktan başka çaresi kalmadı." ifadesini kullandı.

Çin'in bölgesel gerilimlerin önlenmesi için aktif rol oynamasını umduklarını vurgulayan Erakçi, Çin personeli ve kurumlarının güvenliğini sağlanması için her çabayı göstermeye hazır olduklarını dile getirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.