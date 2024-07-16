Çin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Çin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Çin-İran ilişkileri konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek için yeni hükümetle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

16.07.2024 10:29
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BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Çin-İran ilişkileri konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek için yeni hükümetle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Pezeşkiyan, Cumartesi günü İran'ın Tehran Times gazetesinde yayımlanan bir makalede, ülkenin Çin ile geleneksel dostluğuna ihtimam gösterdiğini ve "yeni küresel düzene doğru ilerlerken Beijing ile daha kapsamlı işbirliği yapmayı" sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lin, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında Pezeşkiyan'ın açıklamaları hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine, Çin ile İran arasındaki dostane ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını ve yarım asırdan uzun bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Lin, karmaşık bölgesel ve uluslararası durumlar karşısında Çin ve İran'ın her zaman birbirine destek olduğunu, stratejik karşılıklı güveni pekiştirmek için birlikte çalıştığını, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini daima teşvik ettiğini ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerde sağlam iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti.

Sözcü, "Bu sadece Çin ve İran halklarına fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölge ve dünyanın barış ve istikrarına da katkı sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Lin, "Çin-İran ilişkilerinin gelişimine büyük önem veriyoruz. Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere yeni hükümetle çalışmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua

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