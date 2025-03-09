Çin, İran ve Rusya Ortak Tatbikat Düzenleyecek

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin, İran ve Rusya donanmaları mart ayında ortak tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada "Güvenlik Kuşağı 2025" tatbikatının İran'ın Çabahar Limanı yakınlarında düzenleneceği ve tatbikata katılan Çin filosunda bir destroyer ve bir ikmal gemisinin yer alacağı belirtildi.

Tatbikat planında deniz hedeflerinin vurulması, hasar kontrolü ve ortak arama-kurtarma çalışmaları bulunuyor. Açıklamada tatbikatın amacının karşılıklı askeri güveni artırmak ve katılımcı ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki pragmatik işbirliğini geliştirmek olduğu kaydedildi.