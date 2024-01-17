Çin, İrlanda vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak

Çin, İrlanda vatandaşlarına geçici süreyle tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak.

Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ardından İrlanda'yı ziyaretinde, mevkidaşı Leo Varadkar ile görüşmesinde, ülkeyi vize muafiyeti programına dahil edeceklerini bildirdi.

Pekin yönetimi, geçen yılın sonunda Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına, tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz giriş imkanı sağlayacağını duyurmuştu.

Li'nin İsviçre ziyaretinde, bu ülkenin vatandaşları da aynı kapsamda vize muafiyetine dahil edilmişti.