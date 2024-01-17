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Çin, İrlanda vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak - Son Dakika
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Çin, İrlanda vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak

Çin Başbakanı Li Çiang, İrlanda'yı ziyaretinde mevkidaşı Leo Varadkar ile görüşerek, ülkeyi vize muafiyeti programına dahil edeceklerini bildirdi. Geçen yılın sonunda Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı sağlayan Çin yönetimi, bu kez İrlanda vatandaşlarına da aynı imkanı sunacak.

Çin, İrlanda vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak
17.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:40
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Çin, İrlanda vatandaşlarına geçici süreyle tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak.

Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ardından İrlanda'yı ziyaretinde, mevkidaşı Leo Varadkar ile görüşmesinde, ülkeyi vize muafiyeti programına dahil edeceklerini bildirdi.

Pekin yönetimi, geçen yılın sonunda Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına, tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz giriş imkanı sağlayacağını duyurmuştu.

Li'nin İsviçre ziyaretinde, bu ülkenin vatandaşları da aynı kapsamda vize muafiyetine dahil edilmişti.

Kaynak: AA
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