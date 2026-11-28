BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin iş dünyası, ABD'ye imalat sektörlerindeki sözde "yapısal kapasite fazlasına" yönelik 301. Madde soruşturmasının ardından Çin'e ve 13 ekonomiye ek gümrük vergisi uygulanması önerisini geri çekme çağrısında bulundu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nden cuma günü yapılan açıklamada, kısa süre önce 301. Madde soruşturmasının bulgularını açıklayan ABD Ticaret Temsilciliği'nin, Çin'in de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdiği hatırlatıldı.

"Çin iş dünyası buna kesinlikle karşı çıkıyor" diyen konsey sözcüsü, iş dünyasının "yapısal kapasite fazlası" iddiasını gerçeği yansıtmayan bir söylem olarak reddettiğini ve ABD tarafının bu iddiayı Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari etkileşimlere müdahale etmek için bahane olarak kullanmasına karşı çıktığını belirtti.

Sözcü, sanayideki arz ve talep koşullarının değerlendirilmesinde küresel pazar talebi, teknolojik ilerleme ve yatırım döngüleri gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Dış ticaret fazlalarının uluslararası işbölümü, pazar talebi ve makroekonomik koşullar gibi birçok faktörden etkilendiğini belirten sözcü, yalnızca ticaret fazlasına bakılarak yapısal kapasite fazlası olduğu sonucuna varılamayacağını ifade etti.

Gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kimseye fayda sağlamadığını vurgulayan sözcü, geniş kapsamlı gümrük vergisi artışlarının ABD'deki alt sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin tedarik maliyetlerini yükselteceğini, tüketicilere ek yük getireceğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerini sekteye uğratacağını söyledi.

Sözcü, Çin iş dünyasının, önerilen gümrük vergisi önlemlerini geri çekme ve Çin-ABD ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini korumak amacıyla ilgili sorunları eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde Çin ile istişare yoluyla çözme konusunda ABD'ye çağrıda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, konseyin Çinli ve ABD'li işletmelerin endişelerini takip etmeye ve Çin, ABD ve diğer ülkelerin iş dünyaları arasında tatbiki işbirliği ve iletişimi teşvik etmeye devam edeceğini de ifade etti.