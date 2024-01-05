Çin, iş yeri güvenliği riskleriyle mücadele için üç yıllık bir kampanya başlatıyor

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında madencilikten yangın söndürmeye kadar birçok alanda iş yeri güvenlik riskleriyle mücadele için üç yıllık bir kampanya başlatacak.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Perşembe günü yaptığı toplantıda, madencilik sektöründe gizli tehlikeleri taramak ve büyük afetlerin ileri düzeyli kontrolünü geliştirmek, kimyasal madde işletmeleri için acil durum bertaraf kuralları oluşturmak, ayrıca önemli konumlarda ve kalabalık yerlerde yangın risklerini belirlemek üzere çaba gösterileceğini açıkladı.

Erken uyarı süreçleri ve yardım malzemesi rezervleri de dahil olmak üzere afet müdahale kabiliyetlerini güçlendirmek üzere çalışmalar yapılacak. Sel ve kuraklığın koordineli kontrolünü iyileştirmek, deprem riski taşıyan bölgelerde bina ve barınma yerlerini güçlendirmek ve orman yangınlarıyla mücadelede yeni teknoloji ve ekipmanları benimsemek üzere çaba gösterilecek.

Bakanlık, 2023 yılında iş yeri güvenliğini sağlamak üzere çalışmaları artırdığını, bir risk veri tabanı oluşturduğunu ve 394.000 adet büyük çaplı tehlikeyi ortadan kaldırdığını bildirdi.