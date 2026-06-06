Çin, İthalatı Artırmak İçin Etkinlikler Düzenleyecek - Son Dakika
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Çin, İthalatı Artırmak İçin Etkinlikler Düzenleyecek

Çin, İthalatı Artırmak İçin Etkinlikler Düzenleyecek
06.06.2026 16:40
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Çin, yıl içinde 100'ü aşkın etkinlik ile uluslararası ürünleri yerel piyasa ile buluşturacak.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, yıl içinde ithalatı artırmaya yönelik 100'ü aşkın etkinlik düzenleyerek, dünyanın dört bir yanından daha fazla yüksek kaliteli ürünü Çinli işletmeler ve tüketicilerle buluşturacaklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, 7 Haziran'da Belarus'ta, 11 Haziran'da ise Almanya'da gerçekleştirilecek ilk yurtdışı etkinlikleriyle Avrupa Birliği'ndeki etkinliklerin başlayacağını belirtti.

"Çin'e İhracat" temalı etkinliklerin, tüm dünyadaki şirketlerin Çin'e ihracatlarını artırmalarına yönelik platform ve köprü işlevi göreceğini belirten He, bu sayede ülkelerin Çin'in kalkınmasından daha fazla yararlanabileceklerini ifade etti.

He, uluslararası şirketlerin iki tarafın da faydasına olacak şekilde etkinliklere katılmalarından ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi Çin'deki önemli fuarlara katılımlarını sürdürmelerinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Bakanlık, Çin'in Beijing ve Hangzhou gibi şehirlerinde de benzer etkinlikler düzenledi.

Kaynak: Xinhua

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