Çin: Japon İddiaları Asılsız

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin askeri uçaklarının Japon uçaklarına "anormal derecede yakın" uçtuğu yönündeki iddiaları reddederek, verdikleri yanıtın meşru ve profesyonel olduğunu söyledi.

Jiang, pazar günü yaptığı açıklamada Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait istihbarat uçaklarının Doğu Çin Denizi üzerindeki Çin hava savunma tanımlama bölgesinde defaatle yakın gözetleme faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Çin uçaklarının yasalar uyarınca Japon uçaklarını tanımlamak, izlemek ve takip etmek amacıyla önlemler aldığını ifade eden Jiang, "Verdiğimiz karşılık tamamen meşru ve makuldür ve profesyonel ve standartlara uygun şekilde yürütülmüştür" dedi.

Sözcü, Japonya ait askeri gemi ve savaş uçaklarının gerçekleştirdiği yakın gözetleme ve taciz eylemlerinin, iki ülke arasında deniz ve hava güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Jiang, "Japon tarafını, ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişimine olanak sağlayan elverişli bir ortam oluşturmak için Çin ile birlikte çağırmaya çağırıyoruz" dedi.