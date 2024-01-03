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Çin, Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti - Son Dakika
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Çin, Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'daki Noto bölgesinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Wang, ayrıca sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Çin Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları, acil müdahale mekanizmasını harekete geçirerek Japonya'daki vatandaşlara yardım sağlamaya devam edecek.

Çin, Japonya\'daki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti
03.01.2024 - 10:26,
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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın İshikawa eyaletindeki Noto bölgesinde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, 1 Ocak'ta Noto bölgesinde meydana gelen güçlü depremler ve deprem kaynaklı tsunami haberleriyle ilgili değerlendirmesinde söz konusu açıklamayı yaptı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e ulaşırken, İshikawa eyaleti ve bazı bölgeler depremlerden ağır şekilde etkilendi.

Sözcü, Japonya'daki Çin Büyükelçiliği ile Nagoya ve Niigata Başkonsolosluklarının acil müdahale mekanizmasını derhal harekete geçirdiğini ve konsolosluk bildirileri yayımladığını belirtti. Şu ana kadar depremde hiçbir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğine dair bilgi kaydedilmedi.

Wang, "Dışişleri Bakanlığı ve Japonya'daki büyükelçilik ve konsolosluklarımız durumu yakından takip etmeye ve Japonya'daki vatandaşlarımıza zamanında gerekli yardımı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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