Çin, Japonya\'daki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın İshikawa eyaletindeki Noto bölgesinde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, 1 Ocak'ta Noto bölgesinde meydana gelen güçlü depremler ve deprem kaynaklı tsunami haberleriyle ilgili değerlendirmesinde söz konusu açıklamayı yaptı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e ulaşırken, İshikawa eyaleti ve bazı bölgeler depremlerden ağır şekilde etkilendi.

Sözcü, Japonya'daki Çin Büyükelçiliği ile Nagoya ve Niigata Başkonsolosluklarının acil müdahale mekanizmasını derhal harekete geçirdiğini ve konsolosluk bildirileri yayımladığını belirtti. Şu ana kadar depremde hiçbir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğine dair bilgi kaydedilmedi.

Wang, "Dışişleri Bakanlığı ve Japonya'daki büyükelçilik ve konsolosluklarımız durumu yakından takip etmeye ve Japonya'daki vatandaşlarımıza zamanında gerekli yardımı sağlamaya devam edecektir" dedi.