Çin Kalkınma Bankası, Tarım Arazi Geliştirme ve Verimlilik İçin Finansal Desteği Artırıyor

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, bu yıl ülke genelinde tarım arazilerinin geliştirilip korunmasının yanı sıra arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı.
2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan (yaklaşık 365 milyon ABD doları) tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yılın aynı döneminde verdiği tutarı iki kattan fazla artırmış oldu.
Banka son yıllarda tahıl güvenliğini ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedarikini güvence altına almak amacıyla, Çin'in önde gelen 13 tahıl üretim bölgesinde yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmaları için orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı.
Banka, bir sonraki aşamada kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini kaydetti.
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Çin'in önde gelen tahıl üreticilerinden biri olan Heilongjiang eyaletinde, bahar döneminde tarım faaliyetleri için güçlü bir zemin hazırlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında, Elma Pınarı mevkii, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.
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