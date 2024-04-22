Çin, Kamboçya'nın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacak - Son Dakika
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Çin, Kamboçya'nın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacak

Çin, Kamboçya\'nın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile görüşmesinde, Çin'in daima Kamboçya'nın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacağını belirtti. Sihamoni ise Çin'in Kamboçya'ya olan destek ve yardımlarından dolayı takdirlerini dile getirerek, iki ülke arasındaki dostluğun nesiller boyu devam edeceğine inandığını ifade etti. Wang ise iki ülke liderinin rehberliğinde, yüksek kaliteli, yüksek seviyeli ve yüksek standartlı yeni bir aşamaya girildiğini söyleyerek, Çin'in Kamboçya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

22.04.2024 16:18
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PUNOM PEN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in daima Kamboçya'nın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacağını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazar günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Sihamoni ise Kamboçya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına özverili destek ve yardımlarından dolayı Çin'i takdir ettiklerini ve bunun ortak geleceğe sahip Kamboçya-Çin toplumunun inşasına güçlü bir ivme kazandırdığını belirtti. Sihamoni, "Endüstriyel Kalkınma Koridoru" ile "Balık ve Çeltik Koridoru" inşasının ise Kamboçya'nın ekonomik büyümesini daha da artıracağına inandığını belirtti.

Kral, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme vizyonu ile Çin tarafından önerilen üç büyük küresel inisiyatifi aktif olarak desteklediklerini vurguladı.

Sihamoni, Kamboçya ve Çin arasındaki dostluğun nesiller boyu devam edeceğine ve zamanla daha da güçleneceğine dair sağlam inancını dile getirdi.

Wang ise iki ülke liderinin rehberliğinde, ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya toplumu inşasında yüksek kaliteli, yüksek seviyeli ve yüksek standartlı yeni bir aşamaya girildiğini söyledi.

İki ülke lideri tarafından varılan stratejik mutabakatı hayata geçirmek üzere Çin'in Kamboçya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirten Wang, daima Kamboçya'nın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacaklarını söyledi.

Çin'in kalkınmasının Kamboçya'nın kalkınması için de yeni fırsatlar sunacağını kaydeden Wang, Çin'in ortak kalkınmayı sağlamak için Kamboçya ile yakından çalışmaya ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya toplumunun inşasını ön planda tutmaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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