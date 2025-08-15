Çin, Kanada'nın Çelik Kısıtlamalarına DTÖ'ye Şikayette Bulundu - Son Dakika
Çin, Kanada'nın Çelik Kısıtlamalarına DTÖ'ye Şikayette Bulundu

15.08.2025 18:20
Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'nın çelik ithalat kısıtlamalarını DTÖ'ye şikayet etti.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Kanada'nın çelik ve ilgili ürünlere uyguladığı ithalat kısıtlamaları hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunduklarını açıkladı.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada Kanada'nın "Çin çeliği içeren" mallara çelik kota önlemleri ve ayrımcı gümrük vergileri uygulayarak DTÖ yönetmeliklerini açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Söz konusu önlemlerin tek taraflılık ve ticari korumacılık anlamına geldiğinin vurgulandığı açıklamada bu önlemlerin yalnızca Çin'in meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda küresel çelik sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını da bozduğunu ve Çin'in bu duruma karşı büyük hoşnutsuzluk duyduğu ve bu duruma kararlı şekilde karşı çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, Kanada'yı hatalı uygulamalarını derhal düzeltmeye, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumaya ve Çin-Kanada ekonomik ve ticari ilişkilerinde sürdürülebilir bir iyileşme sağlamaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

