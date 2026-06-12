Çin-Karadağ İlişkilerinin 20. Yılı Kutlandı

PODGORİCA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Karadağ arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümü vesilesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bir gençlik galası düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen etkinliğe katılan yetkililer, son 20 yılda altyapı alanında birçok işbirliği projesi gerçekleştirildiğine ve halklar arası ilişkilerde gelişme kaydedildiğine dikkati çekti.

Çin'in Karadağ Büyükelçiliği'nin ev sahipliği yaptığı ve Karadağ Kültür ve Medya Bakanlığı'yla ortaklaşa düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 hükümet yetkilisi, öğrenci ve kültür temsilcisi katıldı.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan Çinli ve Karadağlı gençler, geleneksel Çin unsurlarını Batılı müzik enstrümanları ve halk müziği ile harmanlayan performanslar sergiledi.