Çin Kargo Gemisi Fırtına Sebebiyle Karaya Oturdu

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VLADİVOSTOK, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'e ait bir kargo gemisi, Rusya'nın Sahalin Adası'nın Nevelskiy bölgesi açıklarında Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Çin'in Vladivostok Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada gemide bulunan 20 kişilik mürettebatın tamamının durumunun iyi olduğu ve gemiden herhangi bir yakıt sızıntısının bildirilmediği belirtildi.

Açıklamada 50 ton dizel yakıt ve 700 ton ağır petrol taşıyan geminin, 8-10 metrelik dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldığı, dalgıçlarınsa olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin gövdesinde meydana gelmiş olabilecek hasarı inceleyemediği belirtildi. Gemicilik şirketinin bir kurtarma operasyonu düzenlemek için Rus yetkililerle koordinasyon halinde olduğu da kaydedildi.

Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hava koşulları düzeldiğinde kurtarma çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Yerel yetkililer, pazar sabahı erken saatlerde meydana gelen olayın ardından bölgenin alarm durumuna geçirildiğini belirtti.