Çin-Kazakistan Ekonomi İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin-Kazakistan Ekonomi İlişkileri Güçleniyor

Çinli girişimciler, Kazakistan'da ekonomi ve ticaret işbirliğini geliştirmek için dört gün süreyle ziyaret gerçekleştirecek.

11.02.2025 16:38
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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in finans, enerji, altyapı ve akıllı ekipman sektörlerinde faaliyet gösteren girişimcilerden oluşan bir heyet, Çin ile Kazakistan arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğini geliştirmek üzere pazartesi günü dört gün sürecek Kazakistan ziyaretine başladı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, konsey başkanı Ren Hongbin başkanlığındaki heyette CITIC Grubu, Çin Ulusal Petrol Şirketi, Sinopec, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi ve Sinochem Holding gibi 30'dan fazla kuruluşun temsilcileri yer alıyor. Heyetin, ziyaret sırasında işbirliği anlaşmaları imzalaması ve karşılıklı fayda sağlayan sonuçları teşvik etmesi planlanıyor.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin yan kuruluşu PetroChina Limited Şirketi'nin baş ekonomist yardımcısı olan Wu Junli, Çin ile Kazakistan arasında petrol ve doğalgaz sektöründeki enerji işbirliğinin son derece tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi. PetroChina'nın Kazak şirketlerle uzun vadeli ve istikrarlı ortaklıklar kurduğuna işaret eden Wu, ziyaretten beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

"Ziyaret sayesinde Kazakistan ve Orta Asya'daki diğer ülkelerde lojistik işletmeleriyle derinlemesine bilgi alışverişinde bulunmayı umuyoruz" diyen Beijing Tegene Robot Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Zhu Guangmei, akıllı lojistik ekipmanların yerel şirketlerin ihtiyaçlarıyla entegrasyonunu hızlandırarak verimliliği artırmayı ve kazan-kazan sonuçları elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Kazakistan Ekonomi İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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