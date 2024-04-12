Çin, Kırgızistan\'da 400 Megavatlık Güneş Enerji Santrali İnşa Edecek

Erzurum'da Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.