Çin, Kırgızistan ve Vietnam\'a Vizesiz Geçiş İmkanı Sağladı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 240 saatlik vizesiz transit geçiş programına Kırgızistan ve Vietnam'ı da dahil etti.

Ulusal Göç İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamada bu politikadan yararlanan ülke sayısının 57'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 20 Ağustos'tan itibaren umuma mahsus pasaport sahibi ve üçüncü bir ülkeye ya da bölgeye gidiş için tarihi ve güzergahı teyit edilmiş aktarmalı bilete sahip Kırgızistan ve Vietnam vatandaşları, ülke genelindeki 65 sınır kapısının herhangi birinden Çin'e giriş yapabilecek ve ülkede vizesiz olarak 240 saate, başka bir ifadeyle 10 güne kadar kalabilecek.

Bu iki ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları, aynı tarihten itibaren Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine yönelik 30 günlük vize muafiyeti politikasından da yararlanabilecek. Hainan'ın dış ulaşıma açık limanlarından eyalete giriş yapan söz konusu ülke vatandaşları, 30 güne kadar vizesiz kalabilecek. Böylece Hainan'ın vize muafiyeti politikasının kapsadığı ülke sayısı 61'e çıktı.

Yolcuların, vizesiz kalış süresince turizm ve ticaret faaliyetlerinde bulunmasına ve değişim programları kapsamında ziyaretler gerçekleştirmesine ve aile ziyaretleri yapmasına izin veriliyor. Öte yandan her iki politikanın da çalışma, eğitim veya gazetecilik faaliyetlerini kapsamadığı ve bu tür ziyaretler için uygun vize alma gerekliliğinin sürdüğü ifade edildi.

Çin, söz konusu adımlarla uluslararası seyahatleri ve karşılıklı etkileşimi artırmayı amaçlıyor.