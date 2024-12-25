Çin KİT'leri Yatırımlarını Artırdı - Son Dakika
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Çin KİT'leri Yatırımlarını Artırdı

Çin KİT\'leri Yatırımlarını Artırdı

Çin, merkezi KİT'ler aracılığıyla stratejik sektörlere 2 trilyon yuan yatırım yaptı.

25.12.2024 15:13
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'de merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla yükselen stratejik sektörlere 2 trilyon yuan (yaklaşık 278,26 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu'nun salı günü açıkladığı resmi verilere göre yükselen sektörlere yapılan yatırımlar ilk kez merkezi KİT'lerin toplam yatırımlarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu.

Veriler, merkezi KİT'lerin bu dönemde 9,3 trilyon yuan katma değer elde ettiğini gösterdi.

Tüm çalışanlar için yıllık işgücü verimliliği bir önceki yıla göre yüzde 3 artarken, araştırma ve geliştirme harcamalarının yoğunluğu bu dönemde yüzde 2,6 oldu.

Komisyon, merkezi KİT'lerin 2025 yılında reformları derinleştirerek, inovasyonları güçlendirerek ve yapılarını optimize ederek temel işlevlerini geliştirmeye ve temel rekabet güçlerini artırmaya odaklanacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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