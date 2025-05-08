Çin Kızılhaç 100.000 Uzman Ekibi Kurdu - Son Dakika
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Çin Kızılhaç 100.000 Uzman Ekibi Kurdu

Çin Kızılhaç 100.000 Uzman Ekibi Kurdu

Çin Kızılhaç, afet kurtarma için 100.000 kişilik uzman ekip oluşturdu.

08.05.2025 18:58
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1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Çin Kızılhaç Derneği, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında acil kurtarma görevleri için yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000'i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"Çin Kızılhaç Derneği, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında acil kurtarma görevleri için yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000'i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu.

Bu ekipler; afet yardımı, tıbbi destek, su temini yönetimi, halk sağlığı hizmetleri, acil ulaşım, psikolojik destek, arama-kurtarma ve suda kurtarma operasyonları olmak üzere sekiz alanda görev yapacak. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kızılhaç 100.000 Uzman Ekibi Kurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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