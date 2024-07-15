Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi Üçüncü Genel Oturumu Başladı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumu Pazartesi günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına oturuma bir çalışma raporu sunarak ÇKP Merkez Komitesi'nin karar taslağı hakkında açıklamalarda bulundu. Taslak, kapsamlı şekilde reformların derinleştirilip Çin'in modernleşme sürecinin ileriye götürülmesini öngörüyor.
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