Çin Komünist Partisi, Çin modernleşmesinin derinleştirilmesi için kapsamlı reform kararı aldı

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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi, Pazartesi ile Perşembe günleri arasında Beijing'de gerçekleştirilen 3. genel oturumunda, Çin modernleşmesinin ileriye götürülmesi için kapsamlı reformun daha fazla derinleştirmesine yönelik kararı kabul etti.

Perşembe günü yayımlanan bildiriye göre, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, önemli açıklamalarda bulundu.

Oturum sırasında Xi'nin Siyasi Büro adına sunduğu, büronun çalışmalarına ilişkin raporu dinleyip değerlendiren Merkez Komite, ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin'in Modernleşme Sürecini İlerletmek Üzere Reformun Kapsamlı Şekilde Daha da Derinleştirilmesine İlişkin Kararı'nı görüşerek kabul etti. Xi, karar taslağı hakkında açıklayıcı bilgiler verdi.

Bildiride, reformun kapsamlı şekilde daha da derinleştirilmesinin genel hedefleri, Çin'e özgü özellikleri olan sosyalizm sistemini iyileştirip geliştirmeye devam etmek ve Çin'in yönetim sistemini ve kapasitesini modernize etmek olarak sıralandı.

Bildiride, "2035 yılına kadar, her bakımdan yüksek standartlara sahip bir sosyalist piyasa ekonomisi inşa etmeyi tamamlamış, Çin'e özgü özelliklere sahip sosyalizm sistemini daha da geliştirmiş, yönetişim sistem ve kapasitesini genel olarak modernize etmiş ve temel olarak sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmiş olacağız" ifadesi yer aldı.

Bildiride, tüm bunların, Çin'i bu yüzyılın ortalarına kadar her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke haline dönüştürmeye yönelik sağlam temel oluşturmaya yardımcı olacağı da vurgulandı.

Bildiride, karar taslağında sıralanan reform görevlerinin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 80. kuruluş yıldönümünü kutlayacağı 2029'a kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.