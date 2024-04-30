Çin Komünist Partisi, ekonomi politikalarını belirleyecek stratejik kararları alacak - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi, ekonomi politikalarını belirleyecek stratejik kararları alacak

Çin Komünist Partisi, ekonomi politikalarını belirleyecek stratejik kararları alacak

Çin'de Komünist Partisi'nin 3. Genel Oturumu temmuzda yapılacak. Toplantıda, ülkenin kalkınma ve reform programını, ulusal ve küresel ekonomik stratejisini şekillendirecek kararlar alınması bekleniyor. Bu oturum, ülke ekonomisinin gidişatını belirleyecek stratejik kararların alındığı en önemli toplantı olarak görülüyor.

30.04.2024 20:29
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Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisi'nin (ÇKP) ekonomi politikalarının yönünü belirleyecek stratejik kararların alınacağı 3. Genel Oturumu'nu (plenum) temmuzda yapacağı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, partinin üst yönetim organı olan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, yaptığı toplantıda, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 3. Genel Oturumu'nun temmuzda yapılmasına karar verdi.

ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil, 171 yedek üyesinin katılacağı toplantıda, ABD ile jeopolitik ve ekonomik rekabetin arttığı, Çin ekonomisi açısından dış kaynaklı risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, ülkenin kalkınma ve reform programını, ulusal, küresel ve ulusal ekonomik stratejisini şekillendirecek kararların alınması bekleniyor.

Parti teamüllerine göre, 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 genel oturum yapıyor.

Ulusal Kongre'nin ardından aynı yılın ve ertesi yılın başında düzenlenen 1'inci, 2'nci ve 7'nci genel oturumlarda da parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

3. Genel Oturum, ekonomik stratejiyi belirliyor

3. Genel Oturum da bu toplantıların en önemlisi olarak görülüyor. Burada ülke ekonomisinin gidişatını belirleyecek stratejik kararlar alınıyor. ÇKP Ulusal Kongresi'nin takip eden yılın sonbaharında yapılan 3. Genel Oturum'da, ülkenin gelecek 5 ila 10 yıldaki ekonomi politikaları ve reform doğrultusunu çizen genel siyaset çerçevesi şekilleniyor.

5. Genel Oturum'da, 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine karar verilirken, belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. genel oturumlarda genelde parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Normalde 2022'deki 20. Kongre'yi takiben 2023 yılı sonbaharında yapılması gereken 3. Genel Oturum, Kovid-19 sonrası ekonomideki devam eden kırılganlık ve belirsizliklerin strateji belirlemeyi güçleştirmesi nedeniyle yapılmamıştı.

Devlet Başkanı Şi'nin, Ekim 2023'te Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Zirvesi, kasımda Çin ve ABD liderlerini bir araya getiren Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi dolayısıyla gündeminin yoğun olmasının da toplantının ötelenmesinde etkili olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi, ekonomi politikalarını belirleyecek stratejik kararları alacak - Son Dakika

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