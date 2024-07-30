Çin Komünist Partisi, ekonomik durumu analiz etmek üzere toplantı düzenledi

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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliği, mevcut ekonomik durumu analiz etmek ve yılın ikinci yarısına ilişkin öncelikleri belirlemek üzere Salı günü bir toplantı düzenledi.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, komitenin Siyasi Büro toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonunda yapılan resmi açıklamaya göre, ülke ekonomisi yılın başından bu yana genel olarak istikrarlı seyrederek ilerleme kaydetti.

Açıklamada, ülkedeki ekonomik toparlanma ivmesinin sürdüğü, ayrıca büyümeye yönelik yeni itici güçler ile rekabetçi üstünlükleri teşvik etmek için daha hızlı adım atıldığı belirtildi.

Çin'in uluslararası arenadaki değişikliklerin olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğu, etkin iç talebin de yetersiz kalmaya devam ettiği vurgulandı. Ayrıca başlıca sektörlerde hala çeşitli riskler ile potansiyel tehlikelerin yanı sıra geleneksel büyüme faktörlerinin yenileriyle değiştirilmesinden kaynaklanan zorlukların da mevcut olduğu belirtildi. Açıklamada, bunların hepsinin kalkınma ve dönüşüm sürecinde karşılaşılan sorunlar olduğu kaydedildi.

Toplantıda risklere karşı farkındalığın artırılması, en kötü senaryolara karşı hazırlıklı olunması ve ülkenin kalkınmasına yönelik stratejik kararlılık ve güvenin sürdürülmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.