Çin Komünist Partisi, modernleşme için kapsamlı reformu derinleştirmeye karar verdi - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi, modernleşme için kapsamlı reformu derinleştirmeye karar verdi

Çin Komünist Partisi, modernleşme için kapsamlı reformu derinleştirmeye karar verdi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumu, Beijing'de gerçekleştirildi. Oturumda, Çin modernleşmesinin ileriye götürülmesi için kapsamlı reformun daha fazla derinleştirilmesine yönelik karar kabul edildi. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, önemli açıklamalarda bulundu. Oturum sırasında Xi'nin Siyasi Büro adına sunduğu, büronun çalışmalarına ilişkin raporu dinleyip değerlendiren Merkez Komite, ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin'in Modernleşme Sürecini İlerletmek Üzere Reformun Kapsamlı Şekilde Daha da Derinleştirilmesine İlişkin Kararı'nı görüşerek kabul etti.

18.07.2024 18:03
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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumu, Pazartesi ile Perşembe günleri arasında Beijing'de gerçekleştirildi. Oturumda, Çin modernleşmesinin ileriye götürülmesi için kapsamlı reformun daha fazla derinleştirilmesine yönelik karar kabul edildi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, önemli açıklamalarda bulundu.

Oturum sırasında Xi'nin Siyasi Büro adına sunduğu, büronun çalışmalarına ilişkin raporu dinleyip değerlendiren Merkez Komite, ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin'in Modernleşme Sürecini İlerletmek Üzere Reformun Kapsamlı Şekilde Daha da Derinleştirilmesine İlişkin Kararı'nı görüşerek kabul etti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Politika, Güncel, Son Dakika

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