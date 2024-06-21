Çin, küresel bir teknoloji ve yapay zeka lideri haline geliyor - Son Dakika
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Çin, küresel bir teknoloji ve yapay zeka lideri haline geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Veri, Analitik ve Gelişen Teknolojiler Şefi Lambert Hogenhout, Çin'in dünya genelinde sorumlu teknolojinin teşvik edilmesinde giderek daha önemli ve kritik bir rol oynayan küresel bir teknoloji ve yapay zeka lideri olduğunu söyledi. Hogenhout, Çin'in yapay zeka alanında dünya lideri olduğunu belirtirken, aynı zamanda alternatif enerji ve güneş enerjisi teknolojileri gibi diğer alanlarda da liderlik ettiğini vurguladı.

21.06.2024 12:27
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TORONTO, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Veri, Analitik ve Gelişen Teknolojiler Şefi Lambert Hogenhout, Çin'in dünya genelinde sorumlu teknolojinin teşvik edilmesinde giderek daha önemli ve kritik bir rol oynayan küresel bir teknoloji ve yapay zeka lideri olduğunu söyledi.

Hogenhout, 17-20 Haziran tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen dünyanın önde gelen teknoloji konferansı Collision sırasında Xinhua'ya verdiği demeçte söz konusu açıklamayı yaptı.

Hogenhout, "Çin teknolojiler konusunda özellikle de yapay zeka alanında bariz şekilde dünya lideri. Geçtiğimiz birkaç haftada Çinli Kuaishou şirketinin geliştirdiği son teknoloji Kling AI sisteminin ürettiği oldukça etkileyici videoları gördük" dedi.

Kuaishou yapay zeka ekibinin geliştirdiği Kling, metinden videoya yapay zeka aracı olup, kullanıcılara kayda değer video üretme yetenekleri kazandırarak kolay ve etkili şekilde sanatsal videolar üretmelerine imkan veriyor.

25 yıldır özel sektörde ve Dünya Bankası ile BM gibi uluslararası kuruluşlarda çalışan Hogenhout, "Yapay zekanın yanı sıra Çin'in hakiki anlamda liderlik ettiği alternatif enerji ve güneş enerjisi teknolojileri gibi başka teknoloji alanları da mevcut" dedi.

Hogenhout, "Bunlar, dünyanın acil ihtiyaç durumundaki diğer bölgeleriyle teknolojilerin paylaşılabileceği fırsatlar" ifadesini kullandı.

New York merkezli BM Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ofisi, yenilikçi teknoloji yoluyla daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmayı amaçlıyor. Ofisin inovasyonu hızlandırmak, siber güvenlik direnci oluşturmak ve dijital dönüşümü sağlamaktan oluşan üç önemli stratejik hedefi bulunuyor.

Collision konferansından yapılan basın açıklamasına göre, Web Zirvesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa 117 ülkeden 37.832 kişi katıldı.

Toronto'da son kez düzenlenen Collision, Mayıs 2025'te Vancouver Web Zirvesi adıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Güneş, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, küresel bir teknoloji ve yapay zeka lideri haline geliyor - Son Dakika

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