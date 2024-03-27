Çin, Kuzey Kore ile İşbirliğini Artırmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Kuzey Kore ile İşbirliğini Artırmaya Hazır

Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile partiler arası etkileşim ve işbirliğini artırmaya istekli olduklarını belirtti. Li, Çin-Kuzey Kore dostluk yılı olarak belirlenen 2024 yılında iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıları hayata geçirmek için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Kuzey Kore'nin Çin Büyükelçisi Ri Ryong Nam ise iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiklerini ve ilişkileri geliştirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

27.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, ülkesinin bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refah yönünde çalışmak üzere Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile partiler arası etkileşim ve işbirliğinin yanı sıra diğer türlerdeki etkileşim ve işbirliğini artırmaya istekli olduğunu söyledi.

Li, Salı günü Beijing'de Çin ile Kuzey Kore arasındaki dostluk kutlaması etkinliğinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Li, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olan ve Çin-Kuzey Kore dostluk yılı olarak belirlenen 2024 yılını, iki parti ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Çin'in iki halka fayda sağlamak ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunmak üzere partiler arası etkileşim ve işbirliğinin yanı sıra diğer türlerdeki etkileşim ve işbirliğini çeşitli alanlarda artırmaya istekli olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore'nin Çin Büyükelçisi Ri Ryong Nam ise Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa büyük değer verdiğini, ayrıca iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Kuzey Kore, Kore, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kuzey Kore ile İşbirliğini Artırmaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:35 Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:54 Etiler’deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Etiler'deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:21 Tayland’da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Tayland'da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
12:57 Kanserle savaşan Kate Middleton’a en büyük destek ailesinden geldi Kanserle savaşan Kate Middleton'a en büyük destek ailesinden geldi
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 16:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Kuzey Kore ile İşbirliğini Artırmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement