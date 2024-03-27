Çin, Kuzey Kore ile İşbirliğini Artırmaya Hazır

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, ülkesinin bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refah yönünde çalışmak üzere Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile partiler arası etkileşim ve işbirliğinin yanı sıra diğer türlerdeki etkileşim ve işbirliğini artırmaya istekli olduğunu söyledi.
Li, Salı günü Beijing'de Çin ile Kuzey Kore arasındaki dostluk kutlaması etkinliğinde söz konusu açıklamayı yaptı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Li, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olan ve Çin-Kuzey Kore dostluk yılı olarak belirlenen 2024 yılını, iki parti ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Li, Çin'in iki halka fayda sağlamak ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunmak üzere partiler arası etkileşim ve işbirliğinin yanı sıra diğer türlerdeki etkileşim ve işbirliğini çeşitli alanlarda artırmaya istekli olduğunu kaydetti.
Kuzey Kore'nin Çin Büyükelçisi Ri Ryong Nam ise Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa büyük değer verdiğini, ayrıca iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
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