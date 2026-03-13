Çin-Kuzey Kore Treni Yeniden Seferde - Son Dakika
Çin-Kuzey Kore Treni Yeniden Seferde

13.03.2026 04:34
2020'de askıya alınan Pekin-Pyongyang tren seferleri yeniden başladı. Şu an yalnızca diplomatlara açık.

Çin ile Kuzey Kore arasında 2020'de askıya alınan yolcu treni seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan tren Dandong'dan geçerek, dün akşam saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a vardı.

11 Mart'ta saat 17.26'da Pekin'den hareket eden tren, 24 saat 41 dakika süren yolculuğun ardından 12 Mart'ta saat 18.07'de Pyongyang'a ulaştı.

Çin demir yolu şirketi, bu hafta başında, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de askıya alınan yolcu treni seferlerinin yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, tren seferlerinin pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı, yerel saatle 17.26'da Pekin'den kalkacak trenin ertesi gün 18.00 civarında Pyongyang'a varacağı belirtilmişti.

Şimdilik yalnızca diplomatlar ve resmi görevlilere erişimine açık olan tren seferleri için, ileride trenlerde yer olursa genel yolcular için de bilet satışı yapılabileceği kaydedilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, iki ülke arasında yolcu treni seferlerinin halklar arasında etkileşimi sürdürmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Çin'in, ilgili kurumların bu konudaki iletişimi sürdürmesini ve insanların teması için uygun ortamı sağlamasını desteklediğini ifade etti.

Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması nedeniyle durdurulmuştu.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Pyongyang, Diplomasi, Ulaşım, Güncel, Pekin, Son Dakika

