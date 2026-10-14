Çin, Las Vegas'taki IMEX America'da 'Nihao! China' ile turizm olanaklarını tanıtıyor

LAS VEGAS, 14 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026 IMEX America Fuarı'ndaki Çin pavyonu, 13 Ekim 2026.

13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda turizm olanaklarını tanıtan Çin'in çeşitli eyalet ve bölgelerinden turizm yetkilileri ve sektör temsilcileri Çin'in ulusal turizm teması olan "Nihao! China" markası altında bir araya geliyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)