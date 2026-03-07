Çin Liderleri Ulusal Kongre\'de Toplandı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in üst düzey liderleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumundaki çalışmalara ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunda düzenlenen grup toplantılarına katıldı.

Çin Başbakanı Li Qiang, cuma günü gerçekleştirilen ekonomi ve tarım sektörlerinden siyasi danışmanların yer aldığı ortak grup toplantısında yaptığı konuşmada, daha proaktif bir maliye politikasının uygulanmaya devam edilmesi ve uygun ölçüde destekleyici bir para politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.