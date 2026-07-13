Çin, Liman Denetimlerini Savundu

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ülkenin limanlarına demirlemiş gemilerin yasa ve yönetmelikler uyarınca denetlendiğini belirterek, bu durumun uluslararası sözleşmelere tamamen uygun olduğunu söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD ve Panama'nın, Panama bandıralı gemilere yönelik denetimlerin cezalandırıcı nitelikte olduğu şeklindeki suçlamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Deniz taşımacılığına ve denizde görev yapan personelin güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Lin, Çinli yetkililerin sağladığı verilere göre bu yılın başından bu yana Panama bandıralı gemilerin, Çin sularında yasal kaza sınıflandırma eşiğini karşılayan ya da aşan birden fazla kazaya karıştığını ifade etti.