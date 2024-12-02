Çin, Litvanya'nın Diplomatik Talebini Kınıyor

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BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Litvanya'nın Çinli diplomaların verilen süre içinde ülkeyi terk etmelerini istemesini güçlü şekilde kınadıklarını ve bu talebi kesin şekilde reddettiklerini söyledi.

Sözcü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Kasım tarihinde herhangi bir sebep olmaksızın Çin'in Litvanya'daki Maslahatgüzarlığı'nda görev yapan diplomatik personeli "istenmeyen kişi" ilan ederek söz konusu diplomatların verilen süre içinde ülkeyi terk etmesini talep ettiğini hatırlattı.

Sözcü, "Çin, bu kasıtlı ve provokatif eylemi şiddetle kınamakta ve kesinlikle reddetmektedir" diye konuştu.

Çin'in Taiwan bölgesine ilişkin konularda Litvanya'nın tek Çin ilkesini ciddi biçimde ihlal edecek şekilde davrandığını ve Çin ile Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik bildiride verdiği siyasi taahhütleri ihlal ettiğini belirten sözcü, bu durumun ikili ilişkilerde ciddi sıkıntılara yol açtığını sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin'le olan ikili ilişkilerin seviyesinin düşürülmesinden bu yana üç yıl geçmişken Litvanya'nın, ilişkileri daha da kötüleştiren yıkıcı bir eylemde bulunduğunu vurguladı.

Litvanya'ya Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü zedelemeye derhal son verme ve ikili ilişkiler için zorluk çıkarmayı sonlandırma çağrısı yaptıklarını belirten sözcü, "Çin, Litvanya aleyhinde karşı önlemler alma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Sözcü, "Litvanya'nın yeni hükümetinin var olan uluslararası uzlaşıyı takip etmesini, tek Çin ilkesine riayet etmesini ve Çin-Litvanya ilişkilerinin normalleşmesine yönelik koşullar yaratmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.