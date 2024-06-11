Çin-Macaristan Medeniyetler Arası Değişim ve Karşılıklı Öğrenme Ortak Araştırma Merkezi Açıldı

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BUDAPEŞTE, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Renmin Üniversitesi Rektörü Lin Shangli (Solda) ve Macaristan'ın Eotvos Lorand Üniversitesi Rektör Yardımcısı Imre Hamar (Ortada), Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Çin-Macaristan Medeniyetler Arası Değişim ve Karşılıklı Öğrenme Ortak Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, 10 Haziran 2024. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)