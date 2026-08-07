Çin Makine Sektöründe Büyüme Süreci - Son Dakika
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Çin Makine Sektöründe Büyüme Süreci

Çin Makine Sektöründe Büyüme Süreci
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Çin'in makine sektörü, akıllı ekipman ve takım tezgahı ile %6,4 büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in makine sektörü, akıllı ekipman imalatı ve üst düzey takım tezgahı sektöründeki güçlü performansın etkisiyle 2026 yılının ilk yarısında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Makine Sektörü Federasyonu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, ana faaliyet gelirleri yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan büyük makine işletmelerinin katma değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı. Bu, genel sanayi sektöründeki artışı 1 yüzde puan, imalat sektöründeki artışı ise 0,8 yüzde puan geride bıraktı.

Ocak-haziran döneminde, büyük makine işletmeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 16,1 trilyon yuan gelir elde etti. Takip edilen 127 büyük makine ürününden 80'inde geçen yıla göre üretim artışı kaydedildi.

Sektör, yılın ilk yarısında yeni kaliteli üretici güçlerin geliştirilmesinde de güçlü bir ivme sergiledi. Akıllı ekipman imalatının katma değeri geçen yıla göre yüzde 16,7 artarken, üç boyutlu yazıcıların katma değeri yüzde 48,5, endüstriyel robotların yüzde 28, endüstriyel otomatik düzenleme aletleri ve kontrol sistemlerinin ise yüzde 25,1 arttı.

Verilere göre, üst düzey ve akıllı üretime yönelik güçlü talebin etkisiyle takım tezgahı sektörü, üst düzey ve akıllı üretime geçiş sürecini hızlandırarak karlarını geçen yıla göre yüzde 89,2 yükseltti.

Federasyonun Başkan Yardımcısı Ye Dingda, modern endüstriyel sistemin hızlanan gelişimi ve iç talebi canlandırma, büyüme istikrarını pekiştirme ve dönüşümü teşvik etme politikalarının kararlılıkla uygulanması sayesinde, makine sektörünün yılın geri kalanında da istikrarlı faaliyetlerini sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Makine Sektöründe Büyüme Süreci - Son Dakika

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