Çin Markalı Binek Otomobil Satışları Artıyor

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin markalı binek otomobil satışları 2023 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla 12,98 milyon adede ulaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Çin markalı binek otomobillerin pazar payı bu dönemde yüzde 55,8'e ulaşarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 6,6 yüzde puan artış gösterdi.

Sadece Kasım ayında Çin'de yaklaşık 1,56 milyon adet yerli marka binek araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artış anlamına geliyor.

Bu satışlar geçen ay ülkedeki toplam binek araç satışlarının yüzde 59,7'sini oluşturarak bir önceki yılın 5,4 yüzde puan üstüne çıktı.