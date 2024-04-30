Çin Medya Grubu Forumu'nda Yapay Zeka Gelişimi Tartışıldı - Son Dakika
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Çin Medya Grubu Forumu'nda Yapay Zeka Gelişimi Tartışıldı

Çin Medya Grubu Forumu\'nda Yapay Zeka Gelişimi Tartışıldı

Çin Medya Grubu Forumu, yapay zekanın gelişimi ve yönetişimi konularında uluslararası katılımcıların bir araya geldiği bir etkinlik olarak Beijing'de gerçekleştirildi. Forumda yapay zekanın yenilikçi uygulamaları ve medyanın rolü vurgulanırken, yapay zekanın insanlığa fayda sağlaması için pozitif, sağlıklı ve yüksek kaliteli içerik oluşturmanın önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, medyanın yapay zeka yönetişimi ve uluslararası işbirliği konularında aktif rol alması çağrısı yapıldı. Forum, uluslararası kuruluşlar, medya ve düşünce kuruluşlarından 200'ü aşkın katılımcının iştirak ettiği bir platform oldu.

30.04.2024 13:18
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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Yapay zekanın gelişimine odaklanan 3. Çin Medya Grubu Forumu, Pazartesi günü Beijing'de gerçekleştirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei forumun açılış töreninde konuşma yaptı.

Forumdaki konuklar, yapay zekanın yenilikçi uygulamaları ve yönetişimini teşvik etmede medyanın rolünü vurguladı.

Pozitif, sağlıklı, çeşitli ve yüksek kaliteli içerik oluşturmada yapay zeka gelişimini hızlandırmak üzere çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden konuklar, bu sayede yapay zekanın iyi amaçlı bir güç haline gelip insanlığa fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Konuklar ayrıca medyaya, yapay zekanın sağlıklı, düzenli ve güvenli gelişimini kolaylaştırmak üzere akıllı dönüşümü hızlandırma ve yapay zeka yönetişimi alanında uluslararası etkileşim ve işbirliğine köprü olma çağrısında bulundu.

Çin Medya Grubu'nun (CMG) ev sahipliğinde düzenlenen foruma uluslararası kuruluşlar, medya, düşünce kuruluşları ve çok uluslu şirketlerden 200'ü aşkın katılımcı iştirak etti.

Kaynak: Xinhua

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