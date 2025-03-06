Çin Merkez Bankası'ndan Döviz Kuru Açıklaması

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, döviz kuru esnekliğini sürdürürken beklenti kılavuzluğunu güçlendirip döviz kurlarında ani sıçrama risklerine karşı koruma sağlamayı kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Pan, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında, 2025'te yurtiçi ve uluslararası ekonomik ve mali koşullara ve mali piyasaların performansına uygun şekilde rezerv karşılık oranları ve faiz oranlarını düşüreceklerini belirtti.

Çin'deki finans kurumları için ortalama rezerv karşılığı oranının an itibarıyla yüzde 6,6 olduğunu kaydeden Pan, daha fazla indirim imkanı olduğunu vurguladı.