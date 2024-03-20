Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutarak LPR Oranlarında Değişiklik Yapmadı - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutarak LPR Oranlarında Değişiklik Yapmadı

Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tutmasının ardından 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) değişiklik yapmadı. 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı. LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faizi işlevini görüyor ve emlak kredileri için referans kabul ediliyor. Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana yapılan en büyük çaplı indirim olmuştu.

20.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Çin Merkez Bankasının geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) değişiklik olmadı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faizi oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranı şubatta yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilmişti. Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana faiz oranında yapılan en büyük çaplı indirim olmuştu.

Çin Merkez Bankası 15 Mart'ta 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) yüzde 2,5'te tutma kararını bildirmişti.

Merkez Bankasının, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutarak LPR Oranlarında Değişiklik Yapmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutarak LPR Oranlarında Değişiklik Yapmadı - Son Dakika
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