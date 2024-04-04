Çin-Moğolistan Sınırındaki Ganqmod Limanı'nda Mal Hacmi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin-Moğolistan Sınırındaki Ganqmod Limanı'nda Mal Hacmi Rekor Kırdı

Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda işlem gören toplam mal hacmi, 2024 yılının başından bu yana 10 milyon tonu aştı. Liman, kömür ithalatının artmasıyla birlikte rekor kırdı ve mal hacmi bakımından diğer limanları geride bıraktı. Ganqmod Limanı, Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

04.04.2024 19:42
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HOHHOT, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda işlem gören toplam mal hacmi, 2024 yılının başından bu yana 10 milyon tonu aştı.

Liman idaresi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan liman Çarşamba sabah saat 8.00 itibarıyla yaklaşık 10,06 milyon ton malı işlemden geçirerek rekor kırdı. Rakam ayrıca bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,72 artışa işaret ediyor.

10 milyon ton sınırına 2023'tekinden daha önce ulaşan Ganqmod Limanı, Çin-Moğolistan sınırındaki karayolu limanları arasında mal hacmi bakımından ilk sırada yer alıyor.

Liman yönetim komitesi müdür yardımcısı Qin Ruiqiang, limanda kömür ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 25,13 artarak 9,78 milyon tona ulaştığını belirtti. Bakır konsantresi ithalatı ise 224.700 tona ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 9,58 artış kaydetti. Öte yandan, mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 22,53 artarak 49.300 tona yükseldi.

Ganqmod Limanı ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı olup, Çin-Moğolistan- Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Moğolistan Sınırındaki Ganqmod Limanı'nda Mal Hacmi Rekor Kırdı - Son Dakika

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