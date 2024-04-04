HOHHOT, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda işlem gören toplam mal hacmi, 2024 yılının başından bu yana 10 milyon tonu aştı.
Liman idaresi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan liman Çarşamba sabah saat 8.00 itibarıyla yaklaşık 10,06 milyon ton malı işlemden geçirerek rekor kırdı. Rakam ayrıca bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,72 artışa işaret ediyor.
10 milyon ton sınırına 2023'tekinden daha önce ulaşan Ganqmod Limanı, Çin-Moğolistan sınırındaki karayolu limanları arasında mal hacmi bakımından ilk sırada yer alıyor.
Liman yönetim komitesi müdür yardımcısı Qin Ruiqiang, limanda kömür ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 25,13 artarak 9,78 milyon tona ulaştığını belirtti. Bakır konsantresi ithalatı ise 224.700 tona ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 9,58 artış kaydetti. Öte yandan, mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 22,53 artarak 49.300 tona yükseldi.
Ganqmod Limanı ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı olup, Çin-Moğolistan- Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Çin-Moğolistan Sınırındaki Ganqmod Limanı'nda Mal Hacmi Rekor Kırdı - Son Dakika
Sakarya'nın Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde yapılan yerel seçimlere ilişkin AK Parti ve CHP temsilcilerinin verdiği itiraz dilekçeleri ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 10 dönümlük araziye 29 türden 4 bin 261 fidan dikilerek 'Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini vurgulayarak, yeşilin korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise hatıra ormanının yapım aşaması hakkında bilgi verdi. Açılışta Yıldırım ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu ve çocuklara hediyeler dağıttı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Asi Nehri'nde hareketsiz duran bir kişi fark edildi. Olay yerine gelen ekipler, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Türk Kızılay'ın 'Bu ramazan sensiz olmaz' sloganıyla Kahramanmaraş'ta düzenlediği etkinlikte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetzedeler için iftar yemeği hazırladı. Yemeklerin hazırlanmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı. Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, Kızılay'a destek çağrısında bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet verdiklerini ve ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar hedeflediklerini söyledi.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki direkt yolcu uçuşları 30 Nisan'da yeniden başlayacak. China Eastern Havayolları tarafından gerçekleştirilecek olan bu seferler, 2020 yılında askıya alınan uçuşların ardından Hubei ile Kuala Lumpur arasında yeniden başlatılan ilk uluslararası rota olacak. Haftada üç kez gerçekleştirilecek olan seferler, Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacak.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T isimli şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan aranıyordu. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi kapsamında, öğrenciler Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve MSK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da gençleri ağırladı. Proje, iki ülke gençliğine kültürel anlayışı artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?