Çin, Myanmar sınırında barış ve istikrar çağrısı yaptı

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Çin, Myanmar sınırında güvenli ortamın yaratılması için barış ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Myanmar lideri Min Aung Hlaing, Myanmar'ın başkenti Nepido'da bir araya geldi.

Çin-Myanmar sınırı boyunca barış ve istikrarın korunması çağrısında bulunan Vang, sınır ötesindeki suçlarla mücadele etmek ve iki taraf arasında değişim ve işbirliği için güvenli ortamı yaratmak üzere ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Vang, Myanmar'ın içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduklarını ve Myanmar'ın siyasi geleneklerine saygı duyduklarını ifade ederek, ülkesinin Myanmar'ın bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını kararlılıkla desteklediğini kaydetti.

Vang, Çin'in Myanmar ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu aktardı.

Myanmar ordusunun Çin sınırındaki Kutkai kasabasına ağustos ayının başında düzenlediği saldırıda 6 sivil ölmüş, 10 sivil yaralanmıştı. Saldırıda kasabanın çarşısı yerle bir olmuştu.

Myanmar'da silahlı kuvvetlere karşı eylemler düzenleyen 3 isyancı gruptan oluşan "Üç Kardeşler İttifakı", ordunun sivillere yönelik hava saldırılarına son vermesinin sağlanması için Çin'e çağrı yapmıştı.

Çin, 12 Ocak 2024'te taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.