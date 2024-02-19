Çin, NATO Genel Sekreteri\'nin Navalnıy açıklamasına yanıt verdi

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Çin, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamasını eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında Navalnıy'ın ölümünün Rusya'nın iç işi olduğunu, bu konuda yorum yapmayacağını yineledi.

Stoltenberg'in Çin'in tutumuna yönelik eleştirisine yanıt veren Mao, "NATO'nun aksine Çin hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmaz. Ukrayna krizi konusunda Çin'in tutumu açık ve tutarlıdır. Biz barış için müzakereleri teşvik ediyoruz." dedi.

Mao, NATO Genel Sekreteri'nin, Çin'in Navalnıy'ın ölümüne ilişkin yorum yapmaktan kaçınmasının, Rusya'ya Ukrayna ile savaşında verdiği desteğin parçası olduğu yorumuna ilişkin de "NATO, Çin'i karalamaya ve cepheleşmeye son vermeli ve Avrupa'da barış ve istikrar için somut adımlar atmalıdır." diye konuştu.

Çin'in, Rus muhalifin, 16 Ocak'ta Rusya'nın Arktik bölgesinde tutulduğu hapishanede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalmasını eleştiren Stoltenberg, "Elimizde, Çin Dışişleri Bakanlığının, Navalnıy'ın ölümünün Rusya'nın 'iç işi' olduğuna dair açıklaması var. Hayır, bu Rusya'nın 'iç işi' değil. Herkes biliyor ki bu ölüm, Moskova'daki otoriter rejimin bir sonucu." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in Navalnıy'ın ölümüne verdiği tepkinin, müttefiki Rusya'ya Ukrayna ile savaşında verdiği sessiz desteğin parçası olduğunu ve bunun küresel sonuçları olacağını ileri süren Stoltenberg, "Pekin, Ukrayna'daki savaşı yakından izliyor. Bugün Ukrayna'da olan yarın Asya'da olabilir. Putin Ukrayna'da ne kadar başarılı olursa, (Çin Devlet Başkanı) Şi'nin Tayvan'da güç kullanma olasılığı o kadar artacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.