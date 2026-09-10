Çin, Nepal\'e heyelan sonrası yeniden yapılanmada imkanları dahilinde destek verecek

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, geleneksel dost ve komşu ülke olarak Çin'in, Nepal'in ihtiyaçları doğrultusunda afet sonrası yeniden yapılanmasına, imkanları dahilinde yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Guo, basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, son dönemde meydana gelen heyelan felaketinin ardından Çin'in kendi acil kurtarma ve yardım çalışmalarını yürütürken, derhal Nepal'e yardım eli uzattığını ve ülkenin acil afet yardım çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Sözcü, "Nepal hükümetinin liderliğinde Nepal halkının felaketin üstesinden geleceğine ve en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.