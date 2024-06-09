Çin, Nijer ve Komor Adaları'na sağlık ekipleri gönderiyor

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NANNİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin başkenti Nanning'den iki sağlık ekibi Nijer ve Komor Adaları'nda tıbbi yardım görevlerinde bulunmak üzere Cumartesi günü yola çıktı.

Bölgedeki 12 hastaneden seçilen 41 tıp uzmanından 30'u Nijer'e, diğerleri ise Komor Adaları'na gidiyor. Ekipler, Afrika ülkelerinde 1,5 yıl çalışacaklar.

Guangxi 1976'dan beri Nijer'e ve 1994'ten beri Komor Adaları'na sağlık ekipleri gönderiyor. Bugüne kadar 23 ekipte görev alan 726 sağlık personeli Nijer'de 1,71 milyondan fazla kişiye tıbbi hizmet sağladı.

Komor Adaları'nda ise toplam 161 sağlık çalışanı, 624.000'den fazla kişiye sağlık hizmeti sundu.