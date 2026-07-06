Çin, Nükleer Denizaltıdan Füze Testi Yaptı - Son Dakika
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Çin, Nükleer Denizaltıdan Füze Testi Yaptı

06.07.2026 09:17
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Çin, maket savaş başlığı taşıyan füze ile nükleer denizaltı testini başarıyla gerçekleştirdi.

Çin donanmasının, stratejik nükleer denizaltıdan maket savaş başlığı taşıyan füzeyi başarıyla test ettiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, test kapsamında stratejik nükleer denizaltıdan Pasifik Okyanusu'nda belirlenen bölgeye maket savaş başlığı taşıyan stratejik füze fırlatıldığı ve füzenin hedeflenen alana isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, testin planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya basınında yer alan haberlerde, Çin'in nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli bir füze fırlatışı gerçekleştireceği konusunda bölge ülkelerini önceden bilgilendirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Nükleer Denizaltıdan Füze Testi Yaptı - Son Dakika

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