Çin, Nükleer Denizaltıdan Füze Testi Yaptı

Çin donanmasının, stratejik nükleer denizaltıdan maket savaş başlığı taşıyan füzeyi başarıyla test ettiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, test kapsamında stratejik nükleer denizaltıdan Pasifik Okyanusu'nda belirlenen bölgeye maket savaş başlığı taşıyan stratejik füze fırlatıldığı ve füzenin hedeflenen alana isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, testin planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya basınında yer alan haberlerde, Çin'in nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli bir füze fırlatışı gerçekleştireceği konusunda bölge ülkelerini önceden bilgilendirdiği aktarıldı.