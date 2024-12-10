Çin, Nvidia Hakkında Soruşturma Başlattı

Güncel

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, ABD'li teknoloji firması Nvidia hakkında soruşturma başlattı. İdare, söz konusu soruşturmanın Nvidia'nın ülkenin tekel karşıtı yasalarını ihlal ettiği ve Mellanox Technologies'i satın almasına ilişkin idarenin verdiği karara aykırı hareket ettiği şüphesiyle başlatıldığını duyurdu.

İdare'nin pazartesi günü yaptığı açıklamada soruşturmanın yasalara uygun şekilde başlatıldığı belirtildi.