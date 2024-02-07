Çin, olumsuz hava koşullarından etkilenen eyaletlerde karayolu trafiğini düzenlemek için 141 milyon yuan tahsis etti

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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin, düşük sıcaklıklar, yağmur, kar ve dondurucu soğuklar gibi olumsuz hava koşullarından kaynaklanan afetlerden etkilenen eyaletlerde aksayan karayolu trafiğinin akışını yeniden sağlamak üzere 141 milyon yuan (yaklaşık 19,84 milyon ABD doları) tahsis etti.

Salı günü Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edilen fon Hebei, Shanxi, Jiangsu, Anhui, Shandong, Henan, Hunan, Hubei, Guizhou, Chongqing ve Shaanxi'ye aktarılacak.

Bahar Bayramı boyunca güvenli ve rahat seyahati sağlama çabalarının bir parçası olan fon, buz ve kar küreme çalışmaları ve trafiğin sorunsuz bir biçimde akışının sağlanması için kullanılacak.